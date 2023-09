Primeiro fim de semana da Primavera começa hoje com várias atrações na Casa de Ensaio, Feira do Teatro e mais; confira

A cortina do palco da Casa de Ensaio se abre para apresentar ao público a 9ª edição do Festival de Brincaturas e Teatrices. A programação está repleta de ações artísticas, oficinas, apresentações de dança e teatro, shows musicais, exibição de documentários, palestras, rodas de conversa, e claro, o grande ato protagonizado pelos alunos da instituição.

No primeiro fim de semana da Primavera também tem show de Paula Toller, espetáculo, “Sardinhada” no Clube Estoril e, para quem curte RPG, tem encontro no Baco Bar.

Confira o agendão deste sábado e domingo que a Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) preparou:

Sábado (30)

Torneio de Bozó – Tem 9ª edição do Torneio de Bozó com feijoada no Laricas neste sábado. A premiação chega a R$ 200,00 em dinheiro fora a consumação.

Hora: A partir das 12h

Local: Laricas Cultural – Rua Antônio Maria Coelho, 1.663 – Centro

Entrada: Inscrição a R$ 30 por dupla; feijoada a R$ 35,00

9º Festival de Brincaturas e Teatrices – Neste fim de semana a Casa de Ensaio abre as portas para o Festival de Brincaturas e Teatrices. Na 9ª edição, tem teatro e histórias de brincar com Edu Brincante e Gabi Cantante, seguido de palestra sobre alimentação legal com Mara Toledo. Ainda tem oficina de mandala na parte de artes visuais, New Dance Cover com Da Viatura, Vini Rocha e Yasmin Loureiro.

A programação conta com uma conversa sobre o que é cidadania, e apresentação da Cia Aves Extraviadas, com poeminha em Língua de Brincar, além do ato artístico Ponta de Lança, Verso Livre, dirigido por Lais Doria.

Hora: A partir das 14h

Local: Casa de Ensaio – Rua Visconde de Taunay, 203

Entrada: Gratuita

Sesc infantil – Para encerrar o mês de setembro, a criançada vai conhecer de perto uma obra do mestre Jorapimo, grande artista sul-matogrossense. Para a oficina vamos nos inspirar no tema e na técnica de Jorapimo para realizar uma releitura sobre tela. Para participar, basta levar 1 tela de 30 x 40cm ou aproximadamente, 1 pincel largo, 1 pincel fino e cola branca.

Em seguida tem a galera do “Batucando Histórias”, em uma união de brincadeiras, música e muita interatividade, o objetivo do grupo é de levar ao público mensagens educativas em forma de brincadeiras, cantigas e humor.

Hora: A partir das 15h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

1º Encontro Baco de RPG – Neste sábado, o Baco Bar promove um encontro de RPG, jogo interativo no qual os participantes assumem o papel dos personagens. O evento é gratuito e é uma ótima oportunidade para entusiastas da prática ou que queiram aprender a jogar.

Além disso, o encontro traz uma série de atrações, como concurso de cosplays, música ao vivo com Matheus Ibanez, batalha de Just Dance e, ainda, jogos de tabuleiro à disposição para jogar entre amigos.

Hora: Às 15h

Local: Rua Santos Dumont, 1030

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc – No último sábado deste mês tem contação de histórias com Nano Elânio pra curtir com a criançada em dois horários.

Hora: Às 15h e às 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Feira do Teatro – Com mais de 30 expositores, além de DJ André Samambaia, show para a criançada com Batucando Histórias, ilusionismo com Everton Machado, o show Ton Convida, tem mais uma edição da Feira do Teatro neste sábado.

Hora: Das 16h às 22h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: Gratuita

Seco – Nos últimos dias da curta Temporada de Setembro, o Grupo Fulano di Tal apresenta “Seco”, um espetáculo que encena dois seres discutindo afetos, dores, alegrias, passando pelo amor, o ódio e pela guerra. Os atores entram em cena como intérpretes de si mesmos, do outro, de nós, com uma performance urgente e sensível sobre o momento que vivemos, sobre a vida. O espetáculo é um processo cênico colaborativo vivenciado pelo

Hora: 19h30

Local: Espaço Fulano di Tal – Rua Rui Barbosa, 3099

Entrada: Ingressos a partir de R$ 20,00 meia-entrada

Paula Toller – Vocalista do eterno Kid Abelha, Paula Toller faz show em Campo Grande neste sábado. No repertório, a comemoração de 40 anos de carreira com a turnê “Amorosa”.

Hora: Às 22h

Local: Ondara Palace

Entrada: Ingressos a partir de R$ 150,00

Domingo (1º)

18ª Sardinhada – O Clube Estoril reúne os amantes da culinária portuguesa para a 18ª edição da Sardinhada neste domingo.

Hora: 12h

Local: Clube Estoril – Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20

Entrada: Ingressos a partir de R$ 50,00

9º Festival de Brincaturas e Teatrices – No domingo, a programação tem Slam Camélias, Samba com Chirlene Silva, da Cia Luminis, Vogue com Imperatriz Yara, e lambe-lambe com Fran Zamora.

Também tem a exibição do documentário A Cena das Mina: Mulheres do Rap Sul-mato-grossense seguido de uma conversa com Alicce Rodrigues e Sereia MC, que também é uma das atrações musicais.

Mais para o fim da tarde vai rolar a roda de conversa Preconceito e Censura com Romilda Pizani, Ennesli Granjeiro, Ceani Marques, Yá Moreira, Celeste Curado e Patrick Levi.

No encerramento, se apresentam a Cia. Aves Extraviadas com Poeminhas em Línguas de Brincar e o ato artístico com os alunos da Casa de Ensaio.

Hora: A partir das 14h

Local: Casa de Ensaio – Rua Visconde de Taunay, 203

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc – No domingo é a vez da CIAhabiliDOCES comandar a diversão, com números que envolvem palhaçaria, acrobacia, música e personagens sobre pernas de pau.

Hora: Às 15h e às 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Arena MS Cultural – Em comemoração ao aniversário da criação do Estado de Mato Grosso do Sul, tem edição especial neste domingo da feira Arena MS Cultural. Serão mais de 60 expositores com o melhor da gastronomia, moda autoral e artesanato. Também haverá atrações musicais com Batucando Histórias, Érika Espíndola e Felipe Lobo, além de feira de adoção responsável de pets.

Hora: 17h às 21h

Local: Deck da Rua Marquês de Lavradio, 399

Entrada: Gratuita

Seco – Nos últimos dias da curta Temporada de Setembro, o Grupo Fulano di Tal apresenta “Seco”, um espetáculo que encena dois seres discutindo afetos, dores, alegrias, passando pelo amor, ódio e pela guerra. Os atores entram em cena como intérpretes de si mesmos, do outro, de nós, com uma performance urgente e sensível sobre o momento que vivemos, sobre a vida.

Hora: 19h30

Local: Espaço Fulano di Tal – Rua Rui Barbosa, 3099

Entrada: Ingressos a partir de R$ 20,00 meia-entrada

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.

