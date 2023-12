470 mil pessoas podem receber valores dos planos Sarney, Bresser e Collor em 2023; entenda

De acordo com a Frente Brasileira Pelos Poupadores (Febrapo), mais de 470 mil pessoas ainda podem receber valores referentes aos Planos Econômicos dos anos 1980 e 1990, em 2023. A quantia é proveniente das perdas causadas pelos planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. Os próprios responsáveis pela conta ou seus herdeiros podem se beneficiar com os acordos, que variam de R$ 30 mil a R$ 100 mil.

Em entrevista para a Infomoney, a diretora da Febrapo, Ana Carolina Seleme, disse que muitas pessoas podem nem saber que têm direito a esse dinheiro. “Alguns dos responsáveis pelas contas que entraram com processos relacionados aos planos econômicos nas décadas de 1980 e 1990 já são falecidos, então seus herdeiros podem receber o valor”, relatou. “Optando pelo acordo, um processo que tramita há 20, 30 anos, pode ser finalizado em até 15 dias”, complementou.

O Acordo dos Planos Econômicos, é resultado de negociações que envolveram a Febrapo, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), a Febraban, a Advocacia Geral da União (AGU) e o Banco Central do Brasil, ele foi homologado em 2018 pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Mais de 300 mil pessoas já se beneficiaram com o acordo, que tem adesão voluntária e gratuita. Para saber se você tem direito aos valores, basta entrar em contato com a Febrapo pelos números 0800 775 5082 / (11) 3164-7122, que pode auxiliar na consulta.

Pagamento em até 15 dias úteis

Segundo a Febrapo, os poupadores e herdeiros que fazem a adesão recebem o pagamento em até 15 dias úteis após o acordo ser aceito. Caso contrário, terão que esperar, sem garantia de recebimento, já que as ações judiciais de ressarcimento referentes ao caso estão suspensas pelo STF por prazo indeterminado.

Com informações do SCC10.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: