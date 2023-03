Hospital de Câncer alega déficit de R$800 mil por mês e busca aumento de repasse

Audiência pública para discutir a situação econômica e financeira do Hospital do Câncer, unidade referência no tratamento oncológico em Mato Grosso do Sul, acontece nesta segunda-feira (06), na Câmara Municipal de Campo Grande. A audiência, intitulada “O Hospital do Câncer não pode parar”, acontece no Plenário Oliva Enciso a partir das 9h, na Capital.

Convocada pela Comissão Permanente de Saúde da Casa de Leis, a reunião tem objetivo de discutir a importância do hospital e garantir que os pacientes com câncer recebam o tratamento integral e com a rapidez necessária.

O Hospital do Câncer Alfredo Abrão (HCAA) atende 70% dos pacientes com câncer em Mato Grosso do Sul, com um total de 422 funcionários e 75 médicos. A unidade alega um déficit de cerca de R$ 800 mil por mês e espera que o Governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande aumentem o repasse.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.