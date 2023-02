Surto de gripe aviária faz granjas redobrarem cuidados para evitar disseminação da doença

Bolívia identificou dois surtos; Ministério da Agricultura e governo da Bolívia emite alerta

O surto de Influenza Aviária na Bolívia, país, com parte de sua divisa com o Brasil, localizada em Corumbá, fez com que o setor de avicultura em Mato Grosso do Sul redobrasse os cuidados com as condições sanitárias de granjas, até mesmo restringindo o acesso.

Produtor rural e coordenador da Câmara Setorial de Avicultura de Mato Grosso do Sul, Adroaldo Hoffmann ressalta que as últimas notícias da crise vivida no país vizinho ainda não trouxeram qualquer prejuízo para o ramo. “Até o presente momento não temos nem um efeito nocivo em nossa produção aqui em Mato Grosso do Sul, nem na nossa venda. Existem esses países vizinhos que já tiveram o setor abalado, mas atualmente esse não é o nosso caso”, pontua.

O Brasil é o 3º maior produtor de aves de corte do mundo e ainda o maior exportador, sendo que é o único entre os grandes criadores que não contou com nenhum caso da gripe aviária registrada.

“Somos referência em cuidado sanitário. Aja vista que as práticas estão sendo mantidas e alinhadas com a situação atual, ou seja, sendo redobradas e seguindo as recomendações dos órgãos como Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) e Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) como a restrição ao acesso as granjas, lembrando que já ocorre a desinfecção de cada um ao adentrar ao ambiente, inclusive de veículos que passam pelos arcos de desinfecção”, detalha Adroaldo.

Segundo a Organização Mundial de Saúde Animal, um dos surtos foi encontrado em uma fazenda de galinhas poedeiras com 35.000 aves, na cidade de Sacana. O outro foi encontrado em um quintal com 202 aves para consumo doméstico, na cidade de Quillacollo.

No início desta semana, o governo da Bolívia por meio da Senasag (Serviço Nacional de Sanidade Agropecuária e Inocuidade Alimentar) emitiu um alerta com recomendações para que seja feito o reforço das medidas de segurança em granjas de todo o país devido a detecção de casos de gripe aviária.

O Sistema Nacional de Emergência Animal comunicou que além do reforço das medidas preventivas, já está trabalhando em conjunto com as Forças Armadas a Polícia Boliviana, além de parcerias com gabinetes de governo dos estados e prefeituras.

Conforme informação oficial, a princípio foi instituída emergência sanitária animal por 120 dias, ação essa que poderá sofrer alteração a depender das condições epidemiológicas.

Conforme o diretor-geral-executivo do Senasag da Bolívia, Javier Ernesto Suárez Hurtado, o aumento no número de casos de influenza aviária foi confirmado oficialmente na última terça-feira (31), após a constatação da morte de várias aves no município de Sacaba. “Mais de 18 brigadas foram mobilizadas para o controle e posterior eliminação do vírus (H5N1) presente nas fontes de infecção do município de Sacaba, departamento de Cochabamba”, disse Suárez.

Outra atitude tomada pelas autoridades locais em contenção ao episódio foi a proibição da saída de aves do local para outros departamentos.

Campanha Nacional

O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) informou que após a notificação de focos da doença na América do Sul, em países vizinhos, o Brasil intensificou as medidas de prevenção sendo que uma delas inclui ações de vigilância pelo serviço veterinário oficial e órgãos ambientais, devido ao período de migração de aves do Hemisfério Norte para a América do Sul que vai de novembro a abril.

Ainda conforme o órgão, outra medida é o reforço das medidas de biosseguridade nas granjas pelos produtores, com o objetivo de detectar rapidamente o eventual ingresso da doença no país e mitigar os riscos de sua disseminação. Com isso, o Ministério agora lança a campanha “Influenza Aviária? Aqui não!”.

“A recomendação é que se mantenham os esforços de vigilância e as medidas de biosseguridade nas granjas, visando evitar o contato direto e indireto de aves domésticas com aves silvestres, principalmente as migratórias aquáticas”, diz parte do comunicado.

Influenza Aviária

Conforme informações do Mapa, a IAAP (Influenza Aviária de Alta Patogenicidade é uma doença viral altamente contagiosa e fatal que afeta aves domésticas e silvestres e tem poder de causar graves consequências ao comércio internacional de produtos avícolas. A IAAP também pode ser transmitida para humanos, no entanto, não é uma doença transmitida pela carne de aves e nem pelo consumo de ovos.

