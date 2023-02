Prefeitura abre inscrições para curso de manutenção de computadores

A Prefeitura de Campo Grande está com as inscrições abertas para o curso de Curso de Manutenção de Computadores. As aulas gratuitas terão início no dia 06 e seguem até o dia 17 de fevereiro, no período vespertino, das 13h30 às 17h. O curso será realizado na sede da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, 3° andar do Condomínio Marrakech.

Segundo a Sejuv, são 50 vagas para pessoas de 15 a 60 anos, que pretendem aprender o básico de manutenção de computadores para uma nova habilidade e profissão.

Capacitar para nova profissão

O Curso de Manutenção de Computadores é aberto ao público e tem o objetivo de ensinar o básico, como a montagem de microcomputadores, instalação e configuração de hardware e software, preparando o aluno para uma nova habilidade e profissão, seja ela sozinha ou uma renda extra.

“É importante, para a Juventude de Campo Grande, essa categoria de curso. O curso é ótimo para gerar oportunidade de uma renda extra ou até mesmo uma nova profissão para os alunos, ele abordará desde a montagem dos computadores, até as instalações físicas e dos programas para deixar pronto para o uso”, afirma o professor Joel Martinez, ministrante do curso.

Serviços

Curso de Manutenção de Computadores

Data: 6 de fevereiro até 17 de fevereiro

Horário: 13h30 às 17h

Vagas: 50

Professor: Joel Martinez

Local: Secretaria Municipal da Juventude – SEJUV

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 924, 3°andar, Condomínio Marrakech

Informações e inscrições: (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99302-5275

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.