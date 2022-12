Campanha de renegociação de dívidas acaba nesta quinta-feira

Os clientes da CAIXA que desejam regularizar contratos atrasados têm até esta quinta-feira, 29 de dezembro, para pedir a quitação dos débitos no site da campanha de negociação Você no Azul. O pedido também pode ser feito pelo Whatsapp CAIXA, que é o 0800 104 0104, pelo app Cartões CAIXA, nas Lotéricas CAIXA ou nas agências do banco.

A campanha, que começou em outubro e acaba nesta quinta-feira, oferece descontos de até 90% no valor da dívida, conforme situação de cada contrato. Segundo a CAIXA, até o momento, mais de 201 mil clientes já quitaram contratos pela campanha Você no Azul. Essas renegociações totalizam R$ 1,79 bilhão em dívidas liquidadas.

O vice-presidente da Rede de Varejo da CAIXA, Júlio Volpp, ressalta que o pagamento da dívida pode ser feito à vista ou em parcelas, mas os descontos são diferentes para cada opção.

“As operações mais comuns são o cheque especial, cartão de crédito, o crédito consignado e o capital de giro para micro e pequenas empresas. Em algumas das operações, é possível que o cliente parcele. Mas aí o desconto é menor. O mote da campanha com desconto de 90% é para o pagamento à vista.

De acordo com o banco, cerca de 80% dos contemplados na campanha podem liquidar as dívidas pagando até R$ 1 mil. Mais de 4 milhões de clientes pessoas físicas e 396 mil pessoas jurídicas podem ter essas condições facilitadas de renegociação.

Além disso, para a campanha deste ano, a CAIXA oferece diversos canais digitais para atendimento, com cerca de 70% das propostas habilitadas para renegociação por meio do site, app Cartões CAIXA e WhatsApp CAIXA.

Outra opção é o Caminhão Você no Azul, ação itinerante que passou por vários municípios do país. Neste último dia de campanha, o veículo está nas cidades de Niterói (RJ), Uberlândia (MG) e Adamantina (SP).

Para mais informações, acesse o site www.caixa.gov.br/vocenoazul. Outros canais de atendimento são os telefones 4004 0 104, para capitais, ou 0800 104 0 104, para demais localidades.

