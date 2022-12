Prefeitura de Campo Grande abre inscrições para curso de educação financeira

A Prefeitura de Campo Grande está com as inscrições abertas para o Curso de Educação Financeira. As aulas gratuitas terão início no dia 16/01 e seguem até dia 20/01, no período vespertino, das 13h30 às 17h. Serão mais de 50 vagas disponíveis para pessoas que pretendem aprimorar a administração de suas finanças.

A capacitação irá abordar a importância da educação financeira no planejamento doméstico, noções básicas sobre o tema, renda extra, reserva emergencial, inflação e investimentos.

Para Matheus Guimarães, professor do curso, as aulas são importantes para o cotidiano das pessoas. “Iremos falar sobre educação financeira de uma forma bem simples e fácil para que todos possam entender o conteúdo e colocá-lo em prática. É um curso com muito boas temáticas, dicas e t aberto para sanar dúvidas do dia a dia”, explica Matheus.

