Vizinho idoso estupra mulher de 85 anos. O crime foi descoberto nesta quinta-feira (5), após a neta da vítima de 24 anos, ouvir o relato da vó. Como já não estava em flagrante, o homem de 60 anos será ouvido nesta sexta-feira (6), quando prestará depoimento. O abuso sexual aconteceu no dia 31 de julho em plena luz do dia, quando réu confesso invadiu a casa e arrastou a senhora.

A idosa estava em casa sozinha, de acordo com o delegado Caique Ducatti. “Ele a surpreendeu abraçando por trás e arrastou ela até o quarto, onde teve a conjução carnal”, disse. Logo depois, o estuprador pediu para a vítima olhar o lençol molhado e fugiu.

A neta procurou a delegacia de Polícia Civil, asim que soube do crime. “O fato aconteceu no sábado passado e só foi noticiado nesta quinta, então em razão do tempo, não foi possível a prisão em flagrante”, explicou o delegado responsável pelo caso.

A vítima foi encaminhada à Fundação Hospitalar de Costa Rica para ser avaliada em exame de corpo de delito e somente na sexta-feira poderá ocorrer o pedido de prisão preventiva.

Com Itamar Buzatta.

