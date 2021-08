Viu a Viper? Gatinha sumiu próximo a Júlio de Castilho

Gata sumiu na noite de terça-feira

A Viper, uma gatinha preta de cinco meses, sumiu na última terça-feira (03), no bairro Lar do Trabalhador, próximo a Júlio de Castilho, em Campo Grande. É oferecida uma recompensa para quem encontrar a gatinha.

O Estado Online entrou em contato com a Victoria Santos, 19 anos, dona da Viper. De acordo com a designer, a gatinha sumiu no período da noite perto do Condomínio Parque Residencial dos Flamingos.

“Ela é uma gatinha dócil, mas ela é assustada também. Eu penso que alguém pode ter pego ela ou ela está escondidinha em algum lugar ali por perto. Não sei se ela foi muito longe porque ela nunca saiu”, afirma.

No momento em que desapareceu, a Viper não usava coleira de identificação.

Como ajudar?

Se você tiver informações sobre a localização da Viper ou a encontrar, entre em contato no número (67) 9.9225-5130

Seu animal de estimação sumiu?

Se o seu bichinho de estimação também desapareceu, entre em contato com a equipe do O Estado Online através das redes sociais do Facebook e Instagram.

Veja mais:

Versão digital do jornal O Estado