VÍDEO: Touro arremessa salva-vidas em rodeio de Aquidauana

Um touro arremessou e pisoteou um salva-vidas durante um rodeio em Aquidauana, a 141 km de Campo Grande, na arena do Parque de Exposições, na noite do último domingo (14). A vítima ficou desacordada e precisou ser encaminhada para o hospital da cidade.

Um peão estava montado no touro, foi quando o animal derrubou o homem, que começou a ser pisoteado. Prontamente, o salva-vidas, junto com sua equipe entrou na arena para prestar socorro.

Ao chegar perto, o touro atingiu e arremessou o socorrista, que ficou desacordado. O rodeio precisou ser suspenso por alguns minutos para a chegada de uma outra viatura a fim de garantir a segurança ao evento. Devido a gravidade dos ferimentos, o homem precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanece internado.

O rapaz teve trauma na cabeça, mas está consciente, orientado e respira sem a ajuda de aparelhos.

