Carlos Nejar retorna a Capital para lançar 3 novas obras

O escritor Carlos Nejar, vem novamente a Campo Grande para lançar suas três obras. Intituladas como “Senhora Nuvem”, “Tribo dos Sete Relâmpagos”, as obras serão relançadas, já a “História da Literatura Brasileira – Da carta de Caminha aos contemporâneos”, será lançada nesta terça (16), a partir das 19h, na livraria Leitura do Shopping Campo Grande.

Nascido em Porto Alegre, em 1939, o escritor, poeta, tradutor, crítico literário, ficcionista, entre outros, é membro da Academia Brasileira de Letras e da Academia Brasileira de Filosofia. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais, Nejar dividiu seu tempo entre o meio da cultura e o jurídico. Recebeu diversos prêmios durante seus anos de carreira, como o Prêmio Nacional de Poesia Jorge de Lima, do Instituto Nacional do Livro, em 1971; o Prêmio Érico Veríssimo, concedido pela Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, em 1981; Prêmio Machado de Assis, da Biblioteca Nacional, em 2000, entre outros.

Em entrevista para O Estado do MS Online, Delasnieve Daspet, comentou sobre a noite de lançamentos e relançamentos. Presidente da Academia Feminina de Artes e Letras, além de poeta e escritora, ela foi a responsável pelo convite de Carlos para vir novamente até a Capital, em parceria com Associação Internacional de Poetas.

Amiga de Carlos há muitos anos, chegando a trocar diversas correspondências com o escritor, Delasnieve foi referenciada na obra “História da Literatura Brasileira – Da carta de Caminha aos contemporâneos” , que será lançada nesta terça e comenta que é uma honra ser lembrada por ele. “É indizível. Se saber reconhecida, se saber valorizada, saber que a tua poesia, que a tua literatura chegou lá, em nível nacional e internacional não tem mesmo parâmetro. Eu fico agradecida”.

De acordo com Delasnieve, Nejar sempre escreveu poesias mas teve a confirmação quando recebeu a melhor crítica da sua vida. “Um dia ele levou as poesias dele a é um grande escritor no Rio de Janeiro, largou o livro pro camarada lá e falou pra ele: quero que você dê uma lida, vê se eu tenho condições, se eu posso ser um escritor ou se não prestar, joga tudo fora. Isso há sessenta anos atrás. Aí ficou aguardando, quando ele achou que não vinha mais nada, chegou a melhor crítica que ele recebeu da vida dele. A partir desse momento ele passou a se dedicar a literatura, especificamente a poesia e a ficção”.

A poeta também revela que Carlos não está tão nervoso com os lançamentos de amanhã, já que de acordo com ela, lançar um livro é quase normal para ele. Delasnieve ainda complementa que na verdade Nejar estava até se queixando da falta de voos diretos para Campo Grande, já que ele precisa “andar de um lado para o outro”.

A noite de lançamentos será marcada também por uma sessão de autógrafos pelo escritor. Então já marca na agenda: nesta terça, às 19h, na Livraria Cultura do Shopping Campo Grande, lançamento e relançamento de alguns livros de Carlos Nejar. Que tal ir conferir?

Leia mais: Imortal da Academia Brasileira de Letras lança livro na Capital

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.