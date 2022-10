Vídeo: Pai sobe até janela de sobrado para salvar filha cercada por incêndio

Na tarde desta quinta-feira (20), o heroísmo de um pai salvou sua filha, que estava cercada por um incêndio dentro de um sobrado onde moram na Rua Antônio da Silva Vendas, região do bairro Jardim Bela Vista, em Campo Grande.

No lugar da filha, o funcionário público Paulo Martins, 54, revelou que o fogo teria iniciado em um veículo Nissan Sentra, prata. De acordo com Paulo, por volta de 13h30, a filha de 21 anos estacionou o carro na garagem da casa.

Instantes depois, ela sentiu um cheiro muito forte de fumaça na parte do motor do veículo, foi quando ela desceu até a garagem para verificar e lá estava carro pegando fogo. A partir de então a situação complicou, visto que ela ficou presa e sem poder sair, pois o veículo incendiado estava na entrada do imóvel.

Ela então ligou para o pai, que saiu do serviço para resgatá-la. No endereço, Paulo subiu pelo telhado do vizinho e entrou na janela do sobrado. Em seguida, ambos saíram pela essa mesma janela antes que os bombeiros chegarem. O carro ficou totalmente destruído.

Na varanda havia um extintor de um outro carro, possivelmente utilizado na tentativa de apagar o fogo, mas sem sucesso. Segundo a equipe do Corpo de bombeiros Militar que apagou o incêndio com 2,5 mil litros de água.

Com informações do repórter Marcos Maluf