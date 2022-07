Vídeo mostra exato instante que vítima na cadeira de rodas é atropelada por ônibus

Câmeras de um estabelecimento comercial registrou o momento que Raimundo Nonato, 40, foi atropelado por um ônibus no bairro Zé Pereira, antes de morrer na tarde desta sexta-feira (1), a caminho do UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida, em Campo Grande.

Segundo a Delegada Franciele Candotti, nas imagens é possível ver que o ônibus estava parado no ponto quando o cadeirante entrou na frente do ônibus. “Tudo indica é que a vítima deu a causa do acidente” diz a doutora, não descartando a possibilidade da vítima ter perdido o controle da cadeira de rodas.

Conforme Franciele, o Consórcio Guaicurus vai apresentar as imagens do ônibus e a comerciante em frente do local dos fatos também vai apresentar o pen drive com as imagens. “semana que vem a gente intima para darem o depoimento o motorista e as testemunhas, ou seja, os passageiros.”

Além disso, a delegada revela que populares da região informaram que a vítima é conhecida na região por consumir álcool com frequência.

Com informações do repórter Willian Leite