VÍDEO: Homem apela ao “sugar” gasolina com a boca só para economizar

Nesta semana, após o anúncio da Petrobras que pegou muita gente de “surpresa”, a alta dos preços dos combustíveis influenciou muito mais do que o dinheiro voando do bolso de quem foi abaster seu veículo. Muitos sul-mato-grossenses saíram às ruas atrás das bombas com os valores mais em conta – resultando em filas intermináveis em praticamente todos os postos do Estado.

Já outros cidadãos, entretanto, resolveram apelar a improvisão. Teve até um indivíduo que, em plena luz do dia, optou por furtar gasolina alheia só para economizar na sua. Este é exatamente o flagrante que aconteceu em Nova Andradina, distante 298 quilômetros ao sul de MS, no dia de ontem (11).

Exclusividade do Jornal da Nova, o vídeo releva um sujeito roubando o líquido direto da boca – no famoso esquema do “chupa-chupa” – de um veículo estacionado na rua Sen. Auro Soares de Moura Andrade, região central andradinense.

Com ajuda de uma mangueira, o homem se dispôs a enfiá-la tanque abaixo para que, por meio de sucção com a boca, conseguisse retirar cuidadosamente a gasolina de um Fiat Novo Uno direto para o seu galão. Detalhe: em plena luz do dia, por volta das 17h30 de quinta-feira.

O fato todo consumiu apenas 6 minutos – suficientes para que o criminoso pudesse fugir do local, mas não com o líquido roubado. É que, em frente do carro estacionado, um funcionário de um comércio estava de saída e quase presenciou o flagra. Ao ouvir barulho de pessoas, o ladrão foi embora com seu próprio carro, um Fiat Palio, estacionado logo atrás.

Segundo o Jornal da Nova, um pedaço da mangueira caiu dentro do bocal do tanque, o que acabou gerando prejuízo de conserto para o dono do veículo. Como o criminoso não foi localizado, ninguém foi preso.

Assista a cena abaixo:

Com informações do Jornal da Nova.