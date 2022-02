VÍDEO: Fuzilado na cabeça, homem é brutalmente assassinado em Ponta Porã

Mais uma pessoa não teve a vida poupada na guerra sem fim na região fronteiriça de Ponta Porã, município a 329 quilômetros de Campo Grande. Desta vez, um motorista de um veículo de luxo – uma BMW 320i cor branca, de placas brasileiras – teve a cabeça destroçada após ser fuzilado no bairro Ipê I.

Identificado enquanto Joaquim Vinicius Miranda Borges, de 28 anos, a vítima até tentou fugir ao ser atacada, pois o carro que conduzia foi encontrado em cima do meio-fio. Após o tiroteio, pessoas na proximidade se espalharam pela cena do crime.

Veja no vídeo:

Não há informação se ele conseguiu descer do veículo e se esconder ou se foi arrancado pelos pistoleiros de dentro do carro. Fato é que, após a chacina, seu corpo foi encontrado a alguns metros de distância do local, num terreno baldio próximo.

Testemunhas contam que por volta das 16h30 já começaram a ouvir os disparos na rua Belmiro de Albuquerque. Também não há o quantitativo sobre os tiros, apenas que foram “suficientes” para arrancar massa encefálica da cabeça de Vinicius, transformando a tarde desta terça-feira em uma cena de horror na cidade – por mais que seja uma situação comum para os ponta-poranenses.

A vítima já possuía algumas passagens pela polícia, inclusive quando era de menor. Pai do falecido, Marcus Vinicius Borges também foi assassinado em Ponta Porã, só que no ano de 2008. Na época, o homicídio aconteceu em frente da prefeitura municipal. O crime será investigado pela Polícia Civil da cidade.