Pavimentação muda realidade de comunidade quilombola em Furnas do Dionísio

A pavimentação da rodovia MS-010, irá facilitar a vida de comunidades quilombolas que residem em Furnas do Dionísio. As obras integram desde a área urbana de Rochedinho até o final do Quilombo Furnas do Dionísio, um trecho de 11,48 quilômetros. Até então os moradores da região faziam o trajeto por meio de uma estrada de terra.

Leila Aparecida da Silva, de 46 anos, é professora e coordenadora pedagógica da Escola Estadual Zumbi dos Palmares que atende cerca de 115 alunos. Para ela o novo asfalto trará inúmeros benefícios à população.

“O asfalto vai facilitar muito porque Furnas do Dionísio hoje está sendo um polo turístico e nem todo mundo quer colocar o carro na terra. Melhora também o transporte escolar, o acesso aos serviços de saúde para quem tem que ir a Campo Grande e o escoamento da produção”, disse.

A ordem de serviço foi assinada nesta terça-feira (22) pelo governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB). A região beneficiada é rica na produção de leite, queijo, paçoca e outras iguarias, além de suas belezas naturais.

Segundo o governador, nos últimos anos foram investidos mais de R$ 46,7 milhões na região de Jaraguari.”Alguns sonhos, sonhados juntos, foram concretizados como a ligação Jaraguari Velho – Jaraguari Novo, o Núcleo Industrial e a MS-010, um investimento de R$ 19,7 milhões, que atende muitos pedidos que eu recebi de turistas e do pessoal que faz bicicross”, destacou Azambuja.

Fundado em 1890, o quilombo teve a primeira casa construída por Dionísio Antônio Vieira e sua família, que veio de Minas Gerais a MS, a residência era feita de pau a pique, sapê e argila.

Tataraneto de Dionísio, Osvair Barbosa da Silva relembra da história de luta e reafirma que a obra é a concretização de um sonho para a comunidade. “É um sonho concretizado”, enfatizou.

