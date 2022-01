Vestibular 2022: UEMS divulga locais de prova no Estado

Foi publicado nesta terça-feira (4) no DOE (Diário Oficial do Estado) os locais de prova para o vestibular da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) deste ano. As provas objetiva e de redação serão aplicadas no dia 8 de janeiro.

Conforme o texto, o vestibular vai ocorrer nas seguintes cidades: Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os candidatos devem se atentar ao horário da aplicação das provas, que será das 14h até às 19h. Os portões serão fechados às 14h. O texto recomenda ainda que os candidatos compareçam no local da prova com antecedência de 30 minutos do fechamento dos portões.

Para realizar as provas, o candidato deve levar apenas caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente e um documento de identidade original com foto. Não serão aceitos cópia de documentos ainda que autenticadas.

Biossegurança

O edital estabelece uso obrigatório de máscara durante toda a prova. O descumprimento deste item causará a eliminação do candidato. É permitido ainda que o candidato use luvas descartáveis e que leve sua própria garrafa de água.

Confira a publicação do DOE aqui.