Operação Hórus resgata carreta roubada após criminosos aplicarem “golpe do falso frete”

Operação Hórus recuperou uma carreta roubada durante assalto, após os criminosos aplicarem o ‘golpe do falso frete’, na segunda-feira (3), em Dourados. As vítimas foram mantidas reféns enquanto ladrões fugiam com o veículo.

O veículo, uma Scania 440 com um reboque, havia sido levado após três homens armados renderam os dois ocupantes da carreta, que foram contratados em Ivinhema para virem a Dourados. Ao chegarem no local, a dupla foi surpreendida pelos criminosos.

Em rondas em Dourados, os policiais avistaram o veículo, que foi abandonado após o motorista avistar a viatura do DOF. Foram feitas rondas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

De acordo com as vítimas, estavam amarradas em uma mata próxima a Linha do Potreirito, em Dourados. O criminoso que estava com a dupla fazia ameaças de morte constantes. E fugiram em um Fiat/Uno, duas portas de cor escura. A ocorrência foi registrada na DEFRON (Delegacia Especilazada de Repressão aos Crimes de Fronteira).

(Itamar Buzzatta)