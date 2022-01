Homem é preso após tentar matar a própria irmã no interior

Homem de 41 anos foi preso após tentar golpear a irmã com um machete, na tarde desta segunda-feira (3), em Aral Moreira, aproximadamente 357 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, o autor estava na residência de sua mãe quando decidiu praticar o crime, transportando um machete pelas ruas da cidade atrás da irmã. A mãe desesperada, saiu correndo e conseguiu alcançá-la para avisar do ocorrido.

A vítima conseguiu ir para a casa da mãe e ligar para a polícia pedindo socorro, enquanto o suspeito estava na rua esperando entrar, mas quando percebeu que a irmã estava ligando para os policiais, fugiu. A Polícia Civil foi até a residência para recolher mais informações, no qual encontrou o autor pedalando perto do local.

Na ocorrência foi apreendida a arma branca utilizada e o autor foi autuado pelos crimes de tentativa de feminicídio, desobediência e resistência, já que no ato de sua abordagem, por conduta agressiva, tentou fugir e impedir o trabalho policial, tendo sido necessário uso moderado da força para conter a conduta do suspeito, o que agravou a situação flagrancial do indivíduo. O homem foi encaminhado à Ponta Porã e ficará à disposição da justiça.

(Com Itamar Buzzatta)