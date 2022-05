Vacinação contra COVID e gripe seguem disponíveis em todas as regiões da Capital

As campanhas de imunização contra COVID-19 e gripe seguem abertas em todas as regiões de Campo Grande nesta sexta-feira (13). As vacinas contra o Coronavírus estão disponíveis de 1° a 4° dose a todos que precisam completar o esquema vacinal, já a da gripe segue aberta para oito grupos prioritários.

COVID-19

A primeira e segunda dose está disponível a pessoas com 12 anos ou mais e crianças de 5 a 11 anos que estejam acompanhadas dos pais ou responsáveis. Na ausência dos pais ou responsável legal, o acompanhante maior de idade deve levar o termo de assentimento assinado junto a um documento oficial com foto e carteira SUS da criança.

Simultaneamente ocorre a aplicação da segunda dose das vacinas Astrazeneca, Pfizer e CoronaVac.

Aplicação da dose reforço segue a pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a 2° dose (Pfizer, Astrazeneca e CoronaVac) ou a 1° dose da Janssen. Além disso recebem a dose reforço pessoas a partir de 18 anos que possuem alto grau de imunossupressão, pessoas entre 12 e 17 anos com imunocomprometimento e que receberam a segunda dose há no mínimo 28 dias.

O calendário prevê ainda a aplicação da 4° dose a quem tem acima de 50 anos, pessoas com 18 anos ou mais que possuem alto grau de imunossupressão e profissionais de saúde a partir de 18 anos que receberam a 3° dose até há quatro meses.

Influenza

Oito grupos prioritários estão aptos a receber a vacina contra gripe na Capital, os imunizantes estão disponíveis em todos os postos de saúde, das 7h30 às 16h45.

Podem se vacinar idosos, crianças entre seis meses de idade e menores que cinco anos, gestantes, trabalhadores da saúde e puérperas, ou seja, mulheres que deram à luz há até 45 dias.

Desde a ultima quarta-feira (11), o público alvo foi ampliado para incluir trabalhadores da educação, profissionais das forças armadas, forças de segurança e salvamento.

Vale ressaltar que para receber a dose da vacina é necessário comprovação da atividade, assim como os trabalhadores da área saúde fazem. Para os trabalhadores da educação, deve ser apresentado documento que comprove vinculação ativa com instituição de ensino, ou o holerite.

Já os profissionais das forças armadas, ou de segurança e salvamento, devem apresentar documento que comprove que a pessoa está em atividade. Todos os públicos que estão contemplados para vacinação devem procurar qualquer uma das 72 unidades de saúde em Campo Grande, para receber a dose da vacina.

Confira os locais de vacinação contra COVID:

Seleta – 07h30 às 17h

Unidades de Saúde – 07h30 às 16h45

Prosa

USF Noroeste

USF Nova Bahia

USF Mata do Jacinto

Anhanduizinho

USF Jockey Club

USF Anhanduí

UBS Dona Neta

C.F Iracy Coelho

USF Parque do Sol

UBS Aero Rancho

USF Botafogo

USF Los Angeles

USF Paulo Coelho Machado

Bandeira

USF Universitário

USF Itamaracá

UFS MAPE

USF Carlota

USF Moreninha

Imbirussu

USF Albino Coimbra

USF Serradinho

USF Silvia Regina

USF Indubrasil

USF Zé Pereira

USF Lar do Trabalhador

UBS Popular

USF Aero Itália

USF Sirio Libanês

USF Ana Maria do Couto

Segredo

USF São Francisco

USF Vila Nasser

USF Paradiso

USF Azaléia

USF Estrela do Sul

USF José Tavares

USF Vila Cox

C.F Nova Lima

UBS Coronel Antonino

Lagoa

USF Cophavilla

USF Batistão

USF São Conrado

USF Antártica

C.F. Portal Caiobá

USF Tarumã

USF Oliveira

USF Caiçara

Com informações da Sesau.

