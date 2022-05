Exército abre editais de concurso com 167 vagas disponíveis

Nesta quarta-feira (11), foram publicados editais de concurso do Exército, para admissão aos cursos de formação de oficiais e de capelães. São 167 vagas de nível superior disponíveis, e a remuneração inicial é entre R$ 7.490 e R$ 8.245.

Entre as oportunidades, estão as seguintes áreas: medicina (107), magistério (20) farmácia (10), enfermagem (6), odontologia (5), teologia (5), administração (4), informática (3), ciências contábeis (2), direito (2), estatística (1), psicologia (1) e veterinária (1).

Entre as cinco vagas para capelães, quatro são para sacerdotes católicos apostólicos romanos e uma para pastor evangélico. Já para dentistas, são três áreas disponibilizadas: endodontia (3), dentística restauradora (1) e cirurgia/traumatologia buco-maxilo-facial (1).

Para o magistério, há vagas para docentes com licenciatura em geografia (3), história (3), inglês (3), química (3), português (3), matemática (2), física (2) e espanhol (1).

Para os médicos, são 19 chances para profissionais sem especialidade. As outras são divididas entre: cardiologia (8), clínica médica (5), cancerologia/oncologia (5), pediatria (4), psiquiatria (4), anestesiologia (3), endocrinologia e metabologia (3), endoscopia digestiva (3), geriatria (3), ginecologia/obstetricía (3), hematologia/hemoterapia (3), infectologia (3), neufrologia (3), medicina intensiva (3), neurologia (3), ortopedia/traumatologia (3), cardiologia intervencionista (2), cirurgia geral (2), cirurgia vascular (2), gastroenterologia (2), mastologia (2), otorrinolaringologia (2), oftalmologia (2), pneumologia (2), proctologia (2), radiologia (2), cirurgia de cabeça e pescoço (1), cirurgia de mão (1), cirurgia pediátrica (1), cirurgia torácica (1), patologia (1), ortopedia e traumatologia — cirurgia de joelho (1), ortopedia/traumatologia — cirurgia de ombro (1), reumatologia (1) e urologia (1).

Critérios

Os critérios de faixa etária (data limite 31 de dezembro de 2023) são: entre 30 e 40 anos para capelão, no máximo 34 anos para vagas de medicina com especialidade, no máximo 32 anos para vagas de medicina sem especialidade, e no máximo 32 anos para as demais áreas.

Inscrições

As inscrições para o concurso do Exército começam neste sábado (14), a partir das 10h, e vão até às 15h do dia 5 de agosto. Para realizar a inscrição é pelo site www.esfcex.eb.mil.br e a taxa é de R$ 150,00.

