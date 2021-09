Vacinação continua na tarde desta segunda

Com mais de 20 locais abertos para vacinação, nesta segunda-feira (6), Campo Grande segue aplicando a terceira e a segunda dose das vacinas contra a COVID-19 à tarde. Se não sabia ou não pode ir pela manhã, fique atento que a vacinação vai até o fim do dia.

De acordo com o calendário da Se (Secretaria Municipal de Saúde), pessoas com 70 anos ou mais que tomaram a segunda dose até o dia 01 de abril, podem preparar o braço para receber a dose de reforço e o mesmo se dá para quem tem 18 anos ou mais com alto grau de imunossupressão.

Já para quem só tomou a primeira dose e aguarda a segunda dose precisa seguir o seguinte esquema para se imunizar hoje: quem tomou a Astrazeneca-Oxford-Fiocruz até dia 07 de julho, a Comirnaty-Pfizer até 16 de julho ou a Coronavac-Sinovac-Butantan até o dia 16 de agosto.

A Sesau orienta que os pacientes imunossuprimidos devem apresentar o laudo médico que ateste uma dessas condições:

I – Imunodeficiência primária grave.

II – Quimioterapia para câncer.

III – Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH)

em uso de drogas imunossupressoras.

IV – Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3.

V – Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente,

por ≥14 dias.

VI – Uso de drogas modificadoras da resposta imune.

VII – Pacientes em hemodiálise.

VIII – Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

Mas atenção! Para os indivíduos com alto grau de imunossupressão o intervalo para a dose de reforço deverá ser de 28 dias após a última dose do esquema básico, conforme NOTA TÉCNICA Nº 27/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS, do Ministério da Saúde.

transporte e locais para vacinação

Uber e Prefeitura estão em parceira de R$ 100 mil em descontos para viagens na Capital. Códigos promocionais serão distribuídos com objetivo exclusivo de facilitar o deslocamento até os postos de vacinação contra COVID-19.

Os códigos promocionais garantirão viagens gratuitas de ida e volta aos locais de vacinação, no valor máximo de R$ 25. O código precisa ser adicionado no aplicativo da Uber antes das viagens.

Ative o desconto da seguinte forma:

Abra o aplicativo e selecione o menu (três linhas verticais no canto superior esquerdo) Entrar no item “Wallet” ou “Pagamento” e rolar até a parte de baixo Em “Promoções”, selecionar a opção “Adicionar código promocional” (Não vai funcionar como “voucher”) Digite o código VACINACG O código funcionará das 7h da manhã até as 18h.

VACINA ?

Drive-thru Ayrton Senna – 7h30 às 17h

Seleta –7h30 às 17h

Unidades de saúde –7h30 às 17h

Lagoa

USF Batistão

USF Coophavila

USF Oliveira

Segredo

UBS Coronel Antonino

USF São Francisco

USF Vila Nasser

Imbirussu

USF Silvia Regina

USF Albino Coimbra

UBS Lar do Trabalhador

Bandeira

USF Arnaldo Estevão de Figueiredo

UBS Universitário

USF Itamaracá

USF Moreninha

Prosa

USF Nova Bahia

USF Mata do Jacinto

Anhanduizinho