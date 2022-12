Usuários reclamam de instabilidade em serviços de telefonia móvel

Usuários da empresa de telefonia Vivo relataram na manhã de hoje (1), instabilidade no sinal de internet e para fazer ligações em Campo Grande e de outras regiões do Brasil. Os serviços estão fora do ar desde das 8h45 (horário de MS), deixando os clientes incomodados.

Sentado no banco da praça Ary Coelho e tentando entender o que estava acontecendo, Claudecir Daron, de 41 anos, disse que estava incomodado que nem ligação conseguia fazer. “Não sei o que fazer, mas estou esperando que volte a conexão, nem que seja apenas para fazer ligação. É complicado”, relatou.

Caminhando pela região central de Campo Grande, a funcionária pública “, Tamires Domingos, de 30, anos disse que até achou que o problema era o seu aparelho celular. “Até busquei alguns amigos e perguntei se estavam sem internet. Desliguei e até reiniciei o meu aparelho, achando que estava com problema. Logo após um amigo que usa a mesma operadora me disse a falta de internet”.

De acordo com informações da plataforma Downdetector, que identifica quando há instabilidade ou relatos de usuários com problemas, por volta das 10h30 (9h30 horário de MS), havia mais de 4 mil relatos simultâneos ou relatos de problemas e falhas. Segundo o site, 48% são notificações de problemas na telefonia móvel, 41% é sem sinal e 12% é internet fica. Clientes de Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, por exemplo, reclamaram da falta de sinal pelo Twitter.

O Portal O Estado Online entrou em contato com a assessoria de imprensa da Vivo, onde relataram que estão apurando as causas sobre a falta de internet e em breve deve enviar um comunicado para explicar os motivos.

Operadora Vivo confirma problemas de conexão.

Por volta das 11h45, a assessoria de comunicação da Vivo enviou uma nota ao Portal O Estado Online explicando os motivos da falta de conexão em Mato Grosso do Sul. “A Vivo identificou uma instabilidade em um equipamento de sua rede, que pode ter provocado dificuldades na utilização de serviços da empresa. Assim que identificou a questão, uma equipe técnica atuou prontamente e os serviços estão sendo normalizados gradativamente”.

