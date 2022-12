Após ser fechado em conversão, motorista perde a direção, bate em árvore e tomba veículo

Na manhã desta quinta-feira (01), um veículo, do modelo Etios, tombou após ser fechado por um carro, do modelo Toyota Corolla Cross. O incidente ocorreu na Rua Joaquim Murtinho, esquina com a Avenida Fernando Correia da Costa, região central de Campo Grande.

Conforme apuração, o veículo Etios, da cor branca, era conduzido por uma homem, que estava acompanhado pela neta de dois anos de idade. Já o Corolla Cross, era conduzido por uma mulher, que não quis ser identificada. As informações são de ambos os veículos trafegavam pela Rua Joaquim Murtinho.

De acordo com testemunhas, durante uma tentativa de conversão, para entrar na Avenida Fernando Correia da Costa, a motorista do Corolla tinha “fechado” o outro veículo. O condutor do Etios perdeu o controle da direção, bateu em uma árvore e tombou.

Segundo o sargento Ferreira, do BPTran (Batalhão de Polícia de Trânsito), o homem conseguiu sair sozinho do veículo pela porta do passageiro e, em seguida, retirou a neta.

Apesar dos danos materiais, nenhum dos três envolvidos ficou ferido. Um veículo do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) compareceu ao local, mas não precisou realizar nenhum preocedimento de primeiros socorros.

Além da BPTran, o Juizado de Trânsito foi acionado para que os envolvidos no acidente entrem em um acordo.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba

