Universidade oferece serviço de fisioterapia gratuito na Capital

Serviço é realizado por alunos supervisionados e abrange diversas especialidades

Moradores de Campo Grande que precisam de tratamento fisioterapêutico podem contar com o atendimento gratuito oferecido pela Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio. A iniciativa faz parte de um convênio com a Secretaria Municipal de Saúde Pública (SESAU) e atende adolescentes, adultos e idosos por meio do Sistema de Regulação do Ministério da Saúde (SISREG).

A clínica, localizada no Núcleo de Saúde Integrado da instituição, na Rua Fernando Correa da Costa, Nº 1760, Bairro Vila Rosa, funciona às segundas, quartas e quintas-feiras, das 18h às 22h. O atendimento é realizado por alunos dos últimos semestres do curso de Fisioterapia, sob a supervisão de um instrutor.

De acordo com Wandriane de Vargas, coordenadora do curso de Fisioterapia da Estácio, a experiência prática é fundamental para a formação dos estudantes e para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. “O estágio supervisionado é uma etapa essencial para a formação dos nossos alunos, pois alia teoria e prática, permitindo que eles desenvolvam habilidades técnicas e um olhar humanizado para os pacientes. Além disso, é uma oportunidade para a comunidade receber um atendimento de qualidade e sem custos, garantindo mais inclusão e bem-estar para a população”, afirma.

Especialidades atendidas

A clínica oferece tratamentos fisioterapêuticos nas áreas de cardiopulmonar, neurológica e musculoesquelética. Os pacientes atendidos incluem aqueles com lesões cerebrais congênitas, como paralisia cerebral, além de pessoas que sofreram AVC, traumatismo craniano, Doença de Parkinson e esclerose múltipla. Também são assistidos casos de lesão medular, neuropatias periféricas e disfunções cardíacas e pulmonares.

Na parte musculoesquelética, a fisioterapia auxilia no tratamento de torções, fraturas, dores na coluna, lombalgias, artrite, artrose e lesões por esforço repetitivo (LER).

Para receber o atendimento, o paciente deve estar inserido no SISREG, o que exige encaminhamento médico. “Para aqueles que não têm encaminhamento médico, é necessário ir até a Unidade Básica de Saúde (UBS) próximo à sua residência e solicitar ao médico o encaminhamento para a fisioterapia. Assim, o paciente será inserido no sistema de regulação e, em seguida, encaminhado para nossa avaliação fisioterapêutica”, explica Wandriane.

Na primeira consulta, é essencial que o paciente leve exames recentes e a prescrição de medicamentos, caso haja. Em caso de dúvidas, a clínica pode ser contatada pelo telefone (67) 3348-8800 ou pelo e-mail [email protected].

O serviço é totalmente gratuito.

