Feto é encontrado dentro de sacola plástica em Caarapó

Mulher de 43 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital; caso está sob investigação

A Polícia Civil de Caarapó investiga a morte de um feto de sete meses encontrado dentro de uma sacola plástica na manhã desta sexta-feira (28). O caso aconteceu na Rua Ponta Porã, no Jardim Aprazível, a 273 quilômetros de Campo Grande.

A descoberta ocorreu após uma mulher de 43 anos ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital São Mateus. Segundo informações preliminares, há suspeitas de que ela tenha utilizado um medicamento abortivo para interromper a gestação.

O medicamento em questão seria o Cytotec, originalmente desenvolvido para o tratamento de úlceras gástricas. A substância, que inibe a secreção ácida do estômago, também provoca contrações uterinas quando utilizada de forma inadequada.

O feto foi encontrado já sem vida e levado para os procedimentos legais relacionados ao óbito. A Polícia Civil investiga as circunstâncias e as motivações que levaram à interrupção da gravidez, além de eventuais responsabilidades no caso.

