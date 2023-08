Universidade disponibiliza botão de pânico para alunos

Em comemoração aos 44 anos da universidade, o aplicativo Sou UFMS traz uma nova tecnologia para os estudantes, o botão de pânico. Desenvolvido pela Agetic (Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação), o sistema registra ocorrências e situações apontadas pelos estudantes e, automaticamente, alerta a equipe de Segurança sobre o local da ocorrência.

Para a vice-reitora Camila Ítavo, que é presidente do Comitê de Governança Digital, o botão de pânico é uma inovação digital que amplia o cuidado com a comunidade universitária e está disponível em todos os câmpus. “Além do aplicativo Sou UFMS, já foram instalados botões de pânico em todos os ecopontos de ônibus e ainda nos banheiros acessíveis. Essa é uma experiência inovadora, que faz diferença no cuidado das pessoas, que são a nossa maior riqueza”, disse.

“Criamos o botão de pânico para que os estudantes que estiverem em situações de risco, ou envolvidos em algum acidente ou incidente, ou ainda para os que visualizarem alguma atitude suspeita dentro das dependências da UFMS”, explica o diretor da Agetic, Luciano Gonda. Como é realizado o registro da ocorrência por geolocalização, o estudante precisa estar na universidade para ser atendido. Do contrário, receberá uma mensagem pelo app que ele está fora do ambiente da UFMS.

Para acionar o botão de pânico no aplicativo, o estudante precisa estar logado, com o seu passaporte. O sistema desenvolvido pela Agetic também permite a identificação da pessoa que aciona o botão e por isso a expectativa é que o número de trotes e alarmes falsos seja pequeno. “Há também a necessidade de entendimento das pessoas sobre o acionamento do botão de pânico, para garantir o correto atendimento às situações realmente necessárias”, enfatiza o pró-reitor de Administração e Infraestrutura, Augusto Malheiros. Ele explica ainda que se a pessoa apertar o botão sem a intenção, o sistema permite que ela cancele o chamado.

Por – Michelly Perez/ Jornal O Estado MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.