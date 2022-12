Unidades e serviços de saúde terão horário especial na sexta-feira

Nesta sexta-feira (9), as unidades básicas e de saúde da família (UBSs e USFs), unidades da rede especializada e alguns setores e serviços da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) funcionarão em horário especial.

A alteração no horário de funcionamento ocorre de maneira excepcional em razão do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Conforme a Perfeitura, nas UBSs e USFs que prestam serviços de saúde diretamente ao usuário, o horário de funcionamento será das 7h às 10h. Pacientes que tiverem consultas ou procedimentos agendados em horário superior ao funcionamento na referida data deverão ser reagendados.

Unidades da Rede Especializada como Centro de Atendimento à Mulher (CEAM), Unidade de Reabilitação e Diagnóstico (UERD), Centro de Especialidades Infantis (CEI), Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), Centro de Especialidades Médicas (CEM), CRSH e CEDIP também funcionarão somente até às 14h.

Nos locais cujo expediente não puder ser interrompido para não causar desassistência aos usuários do SUS, os expedientes diários dos servidores serão mantidos conforme previsto na Resolução SESAU n. 193, de 24 de setembro de 2014, Resolução SESAU n. 697, de 29 de setembro de 2022 e Decreto n. 11.869, de 25 de junho de 2012, não sendo autorizado pagamento de plantão eventual. Acesse também: Para 2023, Câmara aprova orçamento 14,2% maior que deste ano na Capital