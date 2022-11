Uma pessoa fica ferida em colisão entre caminhões na BR-163

Um homem de 59 anos, sofreu ferimentos leves em um acidente assustador, que deixou uma carreta e um caminhão boiadeiro com as cabines destruídas, na manhã de hoje (27), na BR-163, em São Gabriel do Oeste, a 137 quilômetros de Campo Grande. O caminhoneiro foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde recebeu os primeiros atendimentos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão boiadeiro seguia sentido a Rio Verde em rodovia de pista de dupla no km 669, quando invadiu a pista contrária e bateu de frente contra outra carreta, que estava estacionada na rodovia. Com o impacto da batida, o veículo caiu numa vala as margens da rodovia.

Ainda de acordo com a PRF, o condutor da carreta de 30 anos, estava fora do veículo no momento da colisão. Apesar do susto, não chegou a sofrer ferimentos. A violência da batida foi tão assustador que a cabine do caminhão foi arrancada com a colisão.

O condutor do caminhão boiadeiro foi socorrido pela equipe da CCR MSVias e encaminhado ao Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste, conforme divulgado pelo site Idest.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.