Motorista colide carreta em poste e deixa moradores sem energia elétrica

Os moradores do Jardim São João, em Bataguassu, a 313 quilômetros de Campo Grande, tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompida após uma carreta bi-trem colidir contra um poste. O acidente aconteceu na avenida Frei Galvão com a Rua Benedito Facce Varaldo.

Conforme apurado pelo site Cenário MS, a colisão contra o poste ocorreu quando a motorista seguia pela rua Benedito Facce Varaldo, e ao fazer uma conversão com a Avenida Frei Galvão, calculou mal a rota e acabou atingindo um poste que sustentava um transformador.

Com o impacto da colisão, o poste ficou pendurado pela fiação. Já o transformador acabou caindo ao chão e parte dos moradores da região acabou ficando sem energia elétrica. Um fio de alta tensão também caiu e gerou grande preocupação dos moradores que tentavam realizar a segurança no local antes da chegada da Energisa.

Além da equipe da concessionária da Energisa, o Corpo de Bombeiros foram acionados e a área foi isolada até a troca do poste. A condutora da carreta permaneceu dentro do veículo para evitar qualquer acidente.

