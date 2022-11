Concursos da PM e Bombeiros reúnem mais de 13 mil candidatos inscritos

[Por Camila Farias, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul]

Exigência de nível superior foi um dos fatores para a redução de concorrência

Programadas para acontecer no mês de dezembro, as provas para o concurso dos cargos de soldado e oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros tiveram mais de 13,2 mil inscritos. Sendo 1.635 para oficial da PM, 8.685 para soldado da PM, 581 para oficial BM e 2.365 para soldado BM.

Com a mudança na exigência pelo nível superior, o valor deste ano será muito inferior aos 36.346 candidatos que concorreram aos cargos de soldado e oficial da Polícia Militar em 2018.

A equipe de O Estado conversou com a coordenadora de Seleção e Ingresso de Pessoal da SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização), coronel Carla, que explicou sobre a expectativa de inscritos no concurso que era de 25 mil inscritos para contratação da banca organizadora, a partir de um estudo técnico preliminar com base nos concursos anteriores e nos concursos similares em outros estados.

“Em relação ao concurso anterior a gente teve uma mudança significativa, que é o critério de escolaridade que alterou para o mínimo agora. Então nós não tínhamos como precisar muito essa quantidade

de inscritos”, disse a coronel.

O objetivo do concurso é selecionar para o ingresso no curso, então as vagas inicialmente ofertadas já são as vagas iniciais pro curso. Após o resultado final pode ser que tenha uma alteração pra mais, mas nunca pra menos, na questão de vagas.

Então não se tem uma previsão de ser menos do que está sendo ofertado. “Então no caso dos oficiais da Polícia Militar são vinte vagas e no caso dos soldados são quinhentas vagas, ingresso no mínimo desse número vai acontecer”, pontuou Carla.

Neste ano, o concurso terá 4 etapas: a prova objetiva, o psicotécnico, os aprovados no psicotécnico serão convocados para o exame médico, e os aprovados no exame médico são convocados pro TAF (Teste de Aptidão Física), que é a última etapa de provas.

Durante o processo, é realizada também a investigação social; ela consta como a quinta fase, mas, na verdade, ela inicia desde a inscrição ultrapassa o resultado final do concurso e ela continua até três anos após a aprovação dos candidatos.

Alta demanda por profissionais

Vale lembrar que, em setembro, durante o lançamento do edital, Ana Carolina Araujo Nardes, responsável pela SAD-MS (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização), destacou a importância dos novos servidores diante da alta demanda por profissionais.

“Com as queimadas do Pantanal, aumento do nosso equipamento, a Polícia Militar mais atuante e a nova sistemática de atuação mais tecnológica. Temos de ter um aumento também de efetivo nas ruas.

O número de vagas é o que foi apurado da necessidade dos quadros. O concurso ele tem validade de dois anos, podendo ainda ser prorrogado por mais dois anos, ou seja, fica com validade de até quatro anos”, ponderou.

O último concurso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul para soldado e oficial aconteceu no dia 12 de agosto de 2018 e registrou 14% de abstenção geral por parte dos candidatos. O concurso reuniu 36.346 candidatos aos cargos de soldado e oficial.

Do total, 4.617 não compareceram ao exame de soldado, o que representa 17% de abstenção. Para oficial foram 403 ausentes, totalizando 13% de faltosos. Conforme o governo do Estado, 5.020 não compareceram à prova objetiva para ambos os cargos.