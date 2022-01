Turismo em Bonito atinge recorde de visitas em dezembro

O mais recente boletim do BCVB (Bonito Convention & Visitors Bureau) indica que a cidade de Bonito atingiu um recorde no número de visitas turísticas em dezembro de 2021, o maior em seis anos.

Destino turístico reconhecido no mundo, Bonito teve 205.460 visitantes em todo o 2021, com taxa hoteleira de 80 a 100% nas datas do Natal e Réveillon. No mesmo mês, a cidade registrou 2.983 desembarques.

O boletim mensal mostrou o crescimento do número de visitantes. Em dezembro de 2021, 27.941 pessoas passaram por Bonito. Foram 679.650 visitações aos mais de 40 atrativos, perdendo apenas para o ano de 2019, antes da pandemia, quando houve o registro de 711.515 visitações.

O governo do Estado ressalta que Bonito foi premiado em segurança com o cumprimento dos protocolos sanitários contra a COVID-19 elaborados por todos os segmentos.

