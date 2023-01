Ao trafegar pelo acostamento, motociclista colide em viatura da PRF na BR-163

Um motociclista, que não teve identidade divulgada, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros na manhã de hoje (14), após colidir contra uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que estava controlando o trânsito, na BR-163, em Coxim, a 278 quilômetros de Campo Grande. O rapaz, que estava trafegando pelo acostamento, teve ferimentos no ombro, onde recebeu os primeiros atendimentos no local.

Segundo o site Edição de MS, o acidente aconteceu no quilômetro 725, no mesmo local, onde mais cedo, uma caminhonete colidiu de frente em um caminhão. As duas pessoas que estavam no veículo de passeio, morreu na hora.

O acidente do motociclista aconteceu por volta das 7h, quando os agentes da PRF realizava o controle do trânsito, devido ao primeiro acidente. Informações de uma testemunha que não se identificou para a reportagem do Edição MS, relatou que o motociclista estava trafegando pelo acostamento.

O rapaz recebeu os primeiros atendimentos na rodovia e passa bem.

