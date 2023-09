Trabalhador morre após ser esmagado por peça de caminhão em empresa

Reinaldo Flores Cerqueira, de 42 anos, morreu na noite de ontem (31), no Hospital da Vida, em Dourados, a 223 quilômetros de Campo Grande, após ser esmagado por uma peça de caminhão. A vítima trabalhava em uma empresa localizada às margens da Avenida Guaicurus, quando a peça se soltou e atingiu o homem.

Conforme informações do site Ligados na Notícia, a peça do veículo atingiu o peito do trabalhador. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram na empresa, socorreram a vítima e o encaminhou até o Hospital da Vida, falecendo na unidade de saúde.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Dourados.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.