Assaltante morre após entrar em confronto com a polícia na Capital

Um homem ainda não identificado, morreu na noite de ontem (31), após ser baleado pela polícia, na região das Moreninhas, em Campo Grande.

Segundo a polícia, o suspeito estava fugindo após roubar um aparelho celular e cartões de crédito de uma jovem na Rua Abélia. Equipes da 6ª CPM (Companhia Independente da Polícia Militar), receberam informações do assalto e foram até a região em busca da localização do assaltante.

Ainda conforme informações da polícia, o suspeito foi encontrado conduzindo uma Honda Biz, quando ao passar por uma empresa de compressados na rua Minas Novas, percebeu o portão aberto e entrou na empresa, na tentativa de se esconder.

Durante a perseguição, ocorreu troca de tiros próximo ao matagal ao lado do estabelecimento, quando assaltante foi baleado no tórax. A equipe policial socorreu o jovem e o encaminhou até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) das Moreninhas, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo na unidade de saúde.

A Polícia Cientifica e a Polícia Militar estiveram na região de confronto para procedimetno de praxe. O caso será registrado na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e Centro Especializado de Polícia Integrada).

