TJ reverte decisão e Tiago Vargas deve assumir ALEMS

Elegibilidade do vereador Tiago Vargas (PSD), é revertida através de decisão concedida pelo TJ-MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) na tarde de ontem (18) e ele deve assumir como deputado estadual em 2023.

Com a ida dele para a Assembleia, Chiquinho Teles, suplente do PSD, assumirá a cadeira de Vargas na Câmara e Pedrossian Neto, que foi o segundo mais votado, passa a titular a suplente, já que o partido tem apenas uma cadeira.

Segundo a Secretária Jurídica do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) caso a decisão do TSE seja pelo deferimento de Tiago, haverá retotalização dos votos, já que os 18.288 mil recebidos pelo vereador atualmente anulados.

“Com efeito, diga-se de passagem, nesse momento, posterior as eleições, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo é ainda mais irrefutável, eis que o agravante, candidato a deputado estadual, recebeu quantidade suficiente de votos aptos a se eleger. Portanto, tendo em vista que o agravante foi eleito, o perigo da demora é notório e a não concessão da tutela provisória acarretará grave dano e prejuízo irreparável ao recorrente”, avaliou o desembargador Divoncir Schreiner Maran.

