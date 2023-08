Braga Netto defende ‘candidatos próprios, onde for possível’ em MS

Partido vai realizar pesquisas para escolher o melhor caminho em 2024

Em visita ao jornal O Estado, o general Braga Netto, secretário Nacional de Relações Institucionais do PL, informou que a decisão de ter candidatos a prefeito em Campo Grande e Dourados, nos dois maiores colégios eleitorais de Mato Grosso do Sul, vai ser definida aos “45 minutos do segundo tempo”: entre janeiro e fevereiro, meses antes das convenções das eleições de 2024. A expectativa é que apresente nomes naturais para concorrer tanto para prefeito como a vereadores.

A visita de Braga Netto a Mato Grosso do Sul faz parte das articulações do PL de organizar a sigla para a disputa das eleições municipais em todo o país, onde o partido tem por objetivo eleger o maior número possível de prefeitos e vereadores, que são ligados a Bolsonaro. “Estamos com o projeto de elegermos candidatos próprios, mas, onde isso não for possível, vamos apoiar candidaturas que estejam alinhadas à nossa filosofia, que é a defesa de princípios como: pátria, família e liberdade”, afirmou Braga Netto.

,O general, que foi candidato a vice na chapa de Bolsonaro, afirmou que tem conversado com lideranças políticas do Estado em Brasília, como a senadora Teresa Cristina (PP) e os deputados federais Marcos Polon e Rodolfo Nogueira (PL), para se inteirar da situação regional. “Eu acompanho de perto a movimentação política de Mato Grosso do Sul e, por isso, acredito que temos bons nomes para a disputa eleitoral, como candidatos a prefeitos não só em Campo Grande e Dourados, mas em todos os municípios, uma vez que é uma meta da direção nacional do PL é ter candidatos em todos os municípios do país”, afirmou Braga Netto, ao lado do deputado Marcos Pollon.

Braga Netto chegou a Campo Grande no domingo. Na segunda-feira (21) pela manhã, esteve com os representantes do agronegócio. Reuniu-se com o presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, acompanhado do presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai. Foi ao Parque dos Poderes, onde foi recebido pelo vice-governador Barbosinha (PP), pelo fato de Eduardo Riedel (PSDB) estar em São Paulo, participando de um seminário. À tarde, visitou o jornal O Estado, recebido pelo diretor, Jaime Vallér, e depois conversaria com lideranças, na Assomasul. Na terça (22), terá reuniões e vai à Assembleia Legislativa de MS, para uma visita institucional.

PL será conduzido por Pollon

Braga Netto destacou que esse primeiro encontro serve para que o PL receba, futuramente, outras lideranças nacionais, como o presidente, Jair Bolsonaro, e a ex-primeira- -dama, Michelle Bolsonaro, que também devem visitar Mato Grosso do Sul.

“Vamos caminhar junto com os partidos que tem uma linha de pensamento alinhada com a nossa e o principal deles é o PP, da senadora Tereza Cristina, pois acredito que a união de todos que têm esse pensamento é o caminho correto a ser seguido”, disse o secretário do PL Nacional.

O general ressaltou que o PL Mato Grosso do Sul será conduzido pelo deputado Marcos Pollon, presidente estadual do partido e que vem realizado um trabalho na organização da sigla em todos os municípios. A intenção é definir nomes de forma natural, para concorrer à eleição. “Vamos fortalecer o partido como um todo e esses encontros são a maior prova disso, por isso faço questão de chegar aos Estados sempre nas segundas-feiras, quando todos os segmentos da política local estão em suas bases”, afirmou Braga Netto.

PL-MS lançará pesquisa

Braga Netto disse que uma pesquisa está sendo preparada, para saber quais os nomes que o partido tem para disputar a eleição, principalmente em Campo Grande e Dourados, os dois maiores colégios eleitorais de MS. “Vamos realizar um levantamento e debater com nossos aliados para vermos como poderemos disputar a eleição, tendo condições reais de vitória, bem como eleger o maior número possível de vereadores, já no início”, concluiu Braga Netto.

