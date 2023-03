Terça-feira será de altas temperaturas e tempo instável em MS

A previsão para Mato Grosso do Sul indica tempo instável, com sol e variação de nebulosidade em grande parte do Estado. A possibilidade de pancadas de chuva isoladas e até tempestades com raios e rajadas de vento não estão descartadas para algumas regiões, como é comum no verão.

Segundo o Cemtec (Centro do Monitoramento do Tempo e do Clima de MS) durante a semana o tempo segue instável, com possibilidade de chuva fraca e moderada no Estado, tendo pontualmente tempestades em algumas cidades do Sul, Sudoeste, Norte e Noroeste do Estado.

Campo Grande tem previsão de mínima de 22°C e máxima de 30°C. Dourados terá máxima de 32°C. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas serão de 25°C e máxima de 32°C. Do outro lado do mapa, o Bolsão e a região Leste de Mato Grosso do Sul registram mínima de 21°C e máxima de 32°C.

Ainda de acordo com o Cemtec, as instabilidades ocorrem devido ao aquecimento diurno e disponibilidade de umidade. Entre quarta-feira (8) e quinta-feira (9), as chuvas ganham destaque nas regiões sul, sudoeste, norte e nordeste do Estado novamente.

São esperados acumulados de chuvas com valores acima de 40 mm/24h. Atenção aos locais onde o solo já encontra-se encharcado devido às chuvas ocorridas nos últimos dias, havendo o risco de inundações repentinas e alagamentos. As instabilidades ocorrem devido ao transporte de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados.