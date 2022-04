Tempo segue com temperaturas elevadas e possibilidade de chuva para todo Estado

O tempo em Mato Grosso do Sul irá permanecer instável nesta terça-feira (12). O sol deve aparecer entre nuvens em todas as regiões ao longo do dia e algumas áreas podem ter chuvas isoladas. O dia continua quente nesta terça, entre 21ºC a 27ºC graus para a região sudeste, entre 23°C a 33°C para leste e norte e máxima de 30° C para Campo Grande.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as chuvas variam entre moderada e forte, principalmente a noite, com tempestades com raios e rajadas de vento por conta da atuação de cavados aliado ao transporte de ar quente e úmido vindo da Amazônia.

Nas regiões pantaneiras, sudoeste e sudeste o tempo também segue instável com acumulados de chuva acima de 30mm em 24 horas, principalmente na região sul do Estado.