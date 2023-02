Terça-feira segue com calor e tempo instável em MS

A terça-feira (14) segue com tempo instável em Mato Grosso do Sul, com sol, variação de nebulosidade e pancadas de chuvas isoladas. A combinação de calor e umidade favorece a formação de nuvens, com probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada.

Porém, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) não descarta a possibilidade de pancadas de chuvas mais intensas, com raios e rajadas de ventos.

Para a Capital, a mínima prevista é de 21°C e a máxima de 30°C. O céu terá muitas nuvens e possibilidade para pancadas de chuva isoladas com rajadas de vento moderadas. Dourados pode atingir 32°C. Na região Leste, Anaurilândia terá mínima de 22°C e máxima de 32°C. No Bolsão, as temperaturas estarão um pouco mais altas, com Três Lagoas registrando máxima de 34°C e Paranaíba 33°C.

Na parte oeste do Estado, Corumbá e Aquidauana terão 32°C de máxima e mínima de 23°C. Porto Murtinho será mais quente, com mínima de 25°C e máxima de 34°C.

Termina no fim da manhã de hoje o alerta laranja do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), ou seja, de perigo para tempestades com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.