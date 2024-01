Temporal em Sidrolândia deixa moradores sem energia e destelha casas

Um temporal provocou estragos e destelhou casas na tarde desta terça-feira (30), no distrito de Quebra Coco, em Sidrolândia, município a 64 quilômetros de Campo Grande. Parte dos moradores estão sem energia elétrica desde o fim da tarde.

Conforme informações do portal Região News, pelo menos 10 casa na Vila Cebola ficaram destelhadas pela força do vento ou tiveram telhas danificadas devido à queda de galhos de árvores. Pelas redes sociais, moradores relataram que as chuvas vieram rápido e que houve queda de granizo.

Equipes da Prefeitura de Sidrolândia estiveram no distrito de Quebra Coco para realizar levantamento acerca dos estragos causados pelo temporal e devem voltar ao local nesta quarta-feira (31) para prestar apoio aos moradores atingidos.

“As secretarias estão em estreita colaboração para assegurar uma resposta coordenada e eficaz diante dessa situação. A segurança e o bem-estar da comunidade são prioridades fundamentais, e todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para minimizar os efeitos adversos desse temporal”, destaca em nota a Prefeitura.

O município segue até o fim da manhã de hoje com alerta de tempestades, com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo, conforme o Inmet (Instituto Naciona de Meteorologia). Além disso, há possibilidade de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.