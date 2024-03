Faculdade oferece atendimento psicológico gratuito

Serviço é oferecido de segunda a sexta-feira, mediante agendamento prévio

A Estácio Campo Grande agora conta com o Serviço-Escola de Psicologia, onde é oferecido atendimento psicológico gratuito à população. O serviço é oferecido de segunda a sexta-feira, nos períodos matutino e vespertino.

Os dias de atendimento são previamente agendados com o estagiário e o paciente. Para garantir o atendimento, é necessário preencher o formulário online, e aguardar o agendamento.

Responsável pelo Serviço-Escola de Psicologia da Estácio, o psicólogo Leonardo Leite de Andrade (CRP 14/10127) explica que o atendimento psicológico é uma importante ferramenta de saúde e bem-estar.

“O atendimento psicológico muda vidas e é um importante aliado no cuidado da saúde mental. Aqui, oferecemos um espaço seguro, ético e confidencial, onde as pessoas atendidas podem explorar e trabalhar as suas emoções, sentimentos, pensamentos e comportamentos, com ajuda de um profissional da área”, explica.

Os atendimentos são realizados por acadêmicos supervisionados por profissionais experientes da área, garantindo a qualidade e a eficácia do serviço prestado. Essa iniciativa não só proporciona um ambiente de aprendizado prático para os estudantes, mas também oferece à comunidade a oportunidade de receber apoio emocional sem custo algum.

Com informações da assessoria