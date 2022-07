Temperatura cai na madrugada de sábado mas previsão indica máxima de 31ºC no dia

Na madrugada de hoje (30) o frio chegou com força em todo Mato Grosso do Sul, a menor temperatura registrada no Estado foi de 1,2ºC na cidade de Rio Brilhante, 161 km da Capital. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a sensação térmica foi de zero grau.

Na capital o sábado amanheceu com 11ºC, mas sensação de 9ºC, por conta do vento. Ao longo do dia a temperatura sobe e deve chegar aos 26ºC entre 15h e 16h. O tempo segue seco na Capital e é preciso ficar atento a hidratação, principalmente de crianças e idosos.

Não há previsão de chuva para todo Mato Grosso do Sul. Para hoje Ponta Porã tem máxima prevista de 24 ºC durante a tarde, quase a mesma temperatura prevista para Dourados, onde deve fazer 25 ºC.

Na região leste e oeste, em Três Lagoas e Corumbá, os termômetros chegam aos 27 ºC, e o calor mesmo ficará para Coxim, no norte de MS, com máxima de 31 ºC. O frio intenso continua durante a noite de hoje, mas deve acabar neste domingo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.