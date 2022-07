A Mensagem abaixo é fruto da meditação do livro “Ele e eu”, de Gabrielle Bossis

“E diz Jesus: Eu prefiro muito e deves crê-lo a uma alma que caiu com frequência, mas que se humilha com seus pés, do que outra que vice satisfeita de si mesma e pensa que não tem nada para censurar-se. Manifesta-me a cada dia o teu arrependimento, olhe as tuas faltas e oferecem-nas para que eu as repare. Admite a tua fraqueza e teus fracassos, e diz-me, creio-a amigo meu, ajude-me. Já sabes que só, nada posso, mas contigo, posso tudo.”

Filho, te chamo a lutar contra o orgulho. Os orgulhosos, por estarem longe da graça, da luz, longe de Mim, se encontram satisfeitos consigo mesmos. Não se contemplam na luz da verdade e pensam que são muito bons.

Eu prefiro uma alma que se vê nos seus limites, nas suas quedas, que se humilha e pede perdão. Uma pessoa com esta consciência de si Eu posso ajudar, posso exercer o meu ofício de Salvador. É sempre com compaixão, como Pai, como Amigo, que o trato. Te convido a oferecer-Me tuas faltas, feridas, para que Eu possa restaurar tudo, a tudo curar.

Fazendo assim, causará alegria ao Meu Coração, irá acalmá-Lo. Como desejo que estejas bem!

“E volte a aprender o caminho a cada dia, cheia de confiança em mim. E ainda quando não aprecieis nenhum progresso, fortifica-te na paciência, como eu que a necessitei muito na minha subida ao calvário. … que as tuas faltas não te afastes de mim.”

Paciência sim, porque não vais ser melhor de uma hora para outra. Peça a paciência para suportar as demoras do teu progresso interior e Eu te darei. E, se caires em alguma falta, aproxima-Te de Mim para que eu conserte tudo, do contrário Me causará dor, vendo que não confias em meu amor, em meu cuidado cheio de delicadeza com tua natureza tão frágil.

Ponha, enfim, o teu coração perto do Meu e Ele será para ti um Refúgio. Tudo poderás em mim que te fortaleço. Já sabes que só não conseguirás.