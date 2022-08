Taboão da Serra vence e elimina a Serc/ UCDB da Copa Mundo de futsal

A Copagaz/ Serc/UCDB se despediu na noite de ontem (25), da Copa Mundo de Futsal Feminino. A equipe sul-mato-grossense perdeu para a atual campeã da Libertadores da América, o Taboão da Serra/ Magnus por 2 a 0 em um dos melhores jogos do campeonato.

Com esse resultado, o clube paulista avança para as semifinais do campeonato internacional de clubes e enfrenta na noite de hoje, às 20h, o Stein Cascavel. A outra partida decisiva será entre Normanchska (RUS) contra o Female/ Unochapecó, às 17h.

Os jogos estão acontecendo no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão), com transmissão dos canais de youtube Mundo Futsal e Falcão 12. A entrada para assistir as partidas é gratuita.

As finais serão transmitidas amanhã, às 10h e 14h, pelo canal do Sportv 2.

Clima de decisão em jogo tático.

O jogo entre Serc/ UCDB e Taboão da Serra iniciou morno e de muito estudo para ambas equipes. Já no início do jogo, aos 5 min, o Taboão da Serra já mostrou a sua qualidade e experiência de muitos títulos, com gol de Natalinha. A camisa 13, aproveitou um erro na saída de bola da Serc para abrir o placar para a equipe paulista. 1 a 0.

Precisando virar o jogo, o time da Serc/ UCDB tentou respirar na partida, mas ficou presa na forte marcação do Taboão da Serra, não conseguindo construir jogadas ou chutar ao gol na tentativa de assustar as adversárias. O jogo terminou em 1 a 0 no primeiro tempo.

A segunda parte do jogo não mudou muito o cenário. Estudado e tático, Serc e Taboão da Serra mostraram muita qualidade tática em quadra. Apesar do placar magro, ambos os técnicos a todo momento mudavam posições de seus atletas na tentativa do gol, mas os ataques eram bloqueados pela boa defesa de ambas as equipes.

Nesse jogo tático, o time da Serc começou a mostrar cansaço físico, enquanto o Taboão da Serra usou a experiência, quando aos 12 minutos do segundo tempo, Gabi, camisa 31, faz o 2 gol do Taboão da Serra/ Magnus e fechou o placar em 2 a 0.

Com o placar, a Copagaz/ Serc/ UCDB encerra a sua participação na Copa Mundo de futsal feminino, ficando nas quartas de finais. Já o Taboão da Serra segue em frente e se prepara para as semifinais que acontecem hoje a noite, em um clássico regional de muita rivalidade contra o Stein Cascavel.

“Infelizmente perdemos por um detalhe. Não estamos acostumados a jogar com torcida, com essa pressão e também com adversários de alto nível. Essas meninas são guerreiras, até porque elas trabalham o dia inteiro e depois se comprometem a estar aqui e lutar pelos seus objetivos. Eu sei que a torcida ficou chateada, tive que revidar alguns xingamentos e peço desculpas por isso. Enfrentamos a atual campeã da Libertadores da América e esse torneio da Copa Mundo servirá de muita experiência para os próximos campeonatos”, comentou o técnico Nando ao canal Mundo Futsal, após o final da partida.

Acompanhe abaixo as semifinais da Copa Mundo de Futsal

A artilharia do campeonato ficou assim.

Confira abaixo os jogos as quartas de finais na tarde de ontem.

