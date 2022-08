Campo Grande 123 anos: Aprenda uma receita que tá no coração dos campo-grandenses, a sopa paraguaia

Para comemorar os 123 anos da Capital Morena nada melhor que uma receita tão amada que já se tornou simbolo de Campo Grande, a sopa paraguaia, então anota os ingredientes e aprenda essa deliciosa iguaria:

A sopa que não é bem uma sopa é um típico bolo salgado à base de milho, cebola e queijo que entre suas histórias a origem a mais conhecida é que ela foi originada por soldados paraguaios que levavam para o campo de batalha durante a guerra do Paraguai entre 1864 e 1870 uma sopa líquida, mas como era difícil transportar o líquido nos campos, outros ingredientes foram incorporados na receita deixando ainda mais sólida e tomando a consistência atual.

Ingredientes:

500 gramas de flocos de milho (flocão)

200 gramas de queijo meia cura ou minas padrão

2 cebolas médias

3 ovos

1 litro de leite

½ xícara de óleo (120 mililitros)

1 colher de sopa de fermento em pó

1½ colheres de chá de sal

1 pitada de sal

Modo de preparo:

Pique as cebolas e leve ao fogo médio-baixo com um fio de óleo, em seguida refogue por uns 5 minutos até ficarem macias sem deixar dourar.

Quando a cebola estiver macia, reserve em uma tigela, adicione os ingredientes líquidos (o leite, os ovos batidos e o óleo) e bata para misturar tudo.

Em seguida adicione o flocão e o queijo ralado e misture bem, por fim, incorpore o fermento e tempere com sal e pimenta a gosto.

Despeje o conteúdo em forma untada ou forrada com papel manteiga. Cubra com papel alumínio e leve a assar no forno preaquecido a 180ºC por 50 a 60 minutos. Quando estiver dourada desligue o fogo espere esfriar e sirva.

