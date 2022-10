Esquizofrênico que estuprou e mostrou pornografia para crianças ganha liberdade provisória

Preso em flagrante no início desta semana, o suspeito de estuprar e mostrar vídeos pornográficos para crianças no portão da casa da avó delas, no Jardim Santa Emília, em Campo Grande, ganhou liberdade provisória nesta quarta-feira (19).

Para a justiça, foi comprovado a partir de um laudo médico que o homem de 42 anos possui esquizofrenia paranoide. Porém, foi determinado a internação provisória do mesmo no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) III Vila Almeida, pelo prazo e nas condições indicadas pelos profissionais do referido órgão.

Na segunda-feira (17), o suspeito foi preso após ser flagrado por uma assistente social tocando as partes íntimas de duas meninas, de 4 e 8 anos. Além de beijá-las, o abusador mostrou sua genitália para elas e mandou que elas o tocassem. Com a Polícia Militar no local, uma terceira criança revelou para as autoridades ter sido agredida e vítima de uma tentativa de estupro.

Os principais sintomas desse tipo de esquizofrenia são as alucinações, delírios, sensação de perseguição e pensamentos sobre conspirações. Normalmente, as alucinações e os delírios giram em torno do mesmo tema e se mantêm consistentes ao longo do tempo. Acesse também: Receita e PF realizam a maior apreensão de refino para cocaína em caminhões peruanos

Com informações do repórter Willian Leite