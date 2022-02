Corpo de Bombeiros de MS promove ação para auxiliar vitimas da tragédia em Petrópolis

Com objetivo de auxiliar as vítimas da recente tragédia em Petrópolis, Rio de Janeiro, o governo do Estado, por meio do CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul), em parceria com órgãos públicos e privados de Ponta Porã, está promovendo uma ação humanitária para arrecadar doações de alimentos, água e roupas que serão encaminhados a população impactada pela tempestade.

Desde a última terça-feira (15), o município de Petrópolis, região serrana do Rio, tem sido fortemente impactado pelas chuvas que ocasionaram deslizamentos de terra em diversos pontos da cidade. Até o momento foram registradas 130 mortes e outras 218 pessoas seguem desaparecidas. Segundo o governo do Rio de Janeiro, é a pior chuva registrada desde 1932.

O Corpo de Bombeiros de MS arrecadou mais de uma tonelada de produtos alimentícios e itens de vestuários. As doações são organizadas no quartel do Corpo de Bombeiros Militar em Ponta Porã e serão encaminhadas pela Corporação neste sábado (19).

Serviço:

Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis também está arrecadando alimentos, roupas e itens de higiene às vítimas.

Também podem ser feitas doações em dinheiro na conta do Banco do Brasil, do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, pelo número 2885-1 , conta corrente 127599-2. O CNPJ é 27.219.757/0001-27.

(Com assessoria)