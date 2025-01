SUS realiza mais de 13 milhões de cirurgias eletivas em 2024, mas cerca de 1.3 milhões de pacientes continuam na fila

O Sistema Único de Saúde (SUS) atingiu um marco histórico em 2024, com a realização de 13.663.782 cirurgias eletivas. Esse número representa um aumento de 10,8% em relação a 2023, quando 12.322.368 procedimentos foram feitos. As cirurgias eletivas são aquelas que podem ser agendadas e não são urgentes, como correções de hérnias, remoção de tumores benignos e cirurgias ortopédicas.

O Programa Nacional de Redução de Filas (PNRF), criado para atender as demandas de cirurgias mais urgentes e reduzir a espera por procedimentos médicos, também teve um bom desempenho, com 5.324.823 cirurgias realizadas em 2024 — um aumento de 18% em comparação ao ano anterior. Em conjunto, os dois programas mostraram uma significativa melhora na quantidade de atendimentos no SUS, com um total de 1.573.966 cirurgias a mais realizadas entre 2022 e 2024, o que representa um crescimento de 42%.

Apesar desses avanços, o cenário ainda apresenta desafios consideráveis. Cerca de 1,3 milhão de pessoas continuam na fila de espera por procedimentos, o que demonstra que a demanda continua alta. Uma das principais dificuldades está na falta de médicos especializados, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, onde a escassez de profissionais é mais acentuada. A maior concentração de especialistas nas regiões Sudeste e Sul do país agrava ainda mais as desigualdades no acesso à saúde.

Para o Ministério da Saúde, o avanço nas cirurgias eletivas é uma demonstração de que o SUS está conseguindo ampliar sua capacidade de atendimento, mas a melhoria da distribuição de médicos e a redução das filas permanecem como metas essenciais para o futuro do sistema. O governo federal segue comprometido com o PNRF, com a promessa de reduzir as filas e garantir que mais pessoas tenham acesso a tratamentos de saúde dentro de um tempo razoável.

