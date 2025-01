Meteorologia indica semana de instabilidades em Mato Grosso do Sul 

Campo Grande registrou pancadas de chuva durante a madrugada desta segunda-feira (27), com volumes significativos de água em diferentes regiões. No bairro Universitário, região sul da cidade, o acumulado chegou a 41,6 milímetros, enquanto no bairro Santa Luzia, ao norte, foram registrados 24,6 milímetros, de acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). A tendência é de que a instabilidade climática permaneça ao longo da semana.

Na manhã desta segunda, a Capital apresenta céu nublado e temperatura de 23ºC, com máxima prevista de 28ºC para o restante do dia. Para a terça-feira, a previsão é similar, com temperaturas variando entre 23ºC e 28ºC. Na quarta-feira, espera-se um leve aumento, com máxima de 29ºC.

Enquanto Campo Grande enfrenta chuvas e temperaturas amenas, a região pantaneira de Mato Grosso do Sul deve registrar forte calor nesta segunda-feira. Porto Murtinho terá máxima de 37ºC, Corumbá 34ºC e Coxim 31ºC.

No sul do Estado, Ponta Porã começa a semana com máxima de 28ºC, enquanto Dourados pode chegar a 32ºC. Outras regiões também terão temperaturas elevadas, como Bonito e Três Lagoas, ambas com 32ºC; Nova Andradina, Ivinhema e Nova Alvorada do Sul, com 31ºC; e Paranaíba e Água Clara, com 30ºC. Maracaju e Costa Rica registram máximas de 29ºC, enquanto Chapadão do Sul terá a temperatura mais baixa do dia, com 27ºC.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja para parte do Estado, indicando risco de chuvas intensas acompanhadas por ventos de até 100 km/h. O aviso permanece válido até as 10h desta segunda-feira e requer atenção especial dos moradores das regiões afetadas.

Com a continuidade da instabilidade climática, especialistas orientam a população a ficar atenta a alagamentos, descargas elétricas e ventos fortes, além de redobrar os cuidados no trânsito e em áreas de risco. A meteorologia segue monitorando as condições e atualizando as previsões para os próximos dias.

Com informações do Cemaden e Inmet

